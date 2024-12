Zurück in den IBU-Cup muss David Zobel. Nach seinen Rückschlägen in Finnland hatte der Bayer, der auch am Stützpunkt in Oberhof trainiert, deutliche Worte auf seinem Instagram-Kanal gewählt: „Biathlon kann auch zum Kotzen sein. Vor zwei Wochen war ich noch positiv gestimmt und wollte nach der erfolgreichen Quali im Weltcup voll angreifen. Zwei beschissene Einzelrennen später war es das schon wieder und ich muss mich erstmal neu sortieren.“