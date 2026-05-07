Eine Ära geht zu Ende: Der Neuhäuser Kleingartenverein „Am Bornhügel“ e.V. hat jetzt in seiner Mitgliederversammlung einen Wechsel an der Spitze vollzogen. 22 Jahre lang übte Hans-Dieter Illert das Ehrenamt des Vereinschefs aus, so lange wie kein anderer seiner zehn Vorgänger. Zum Nachfolger des 72-Jährigen wählten die Gartenfreunde Lutz Schreiber (54), der seit 14 Jahren dem Verein angehört und seit 2023 als Dieter Illerts Stellvertreter fungierte.
Wechsel beim Kleingartenverein Mit Herzblut dabei
Michael Graf 07.05.2026 - 12:00 Uhr