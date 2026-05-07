Eine Ära geht zu Ende: Der Neuhäuser Kleingartenverein „Am Bornhügel“ e.V. hat jetzt in seiner Mitgliederversammlung einen Wechsel an der Spitze vollzogen. 22 Jahre lang übte Hans-Dieter Illert das Ehrenamt des Vereinschefs aus, so lange wie kein anderer seiner zehn Vorgänger. Zum Nachfolger des 72-Jährigen wählten die Gartenfreunde Lutz Schreiber (54), der seit 14 Jahren dem Verein angehört und seit 2023 als Dieter Illerts Stellvertreter fungierte.