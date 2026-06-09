Der 10-Uhr-Glockenschlag vom Turm der Gräfenrodaer Kirche St. Laurentius war kaum verhallt, als der Vorsitzende des Kreisverbandes der Kleingärtner Arnstadt-Ilmenau, Jürgen Menzel, ans Rednerpult trat, um die Delegierten und geladenen Ehrengäste zum 10. Verbandstag im „Deutschen Hof“ zu begrüßen – obwohl von Letzteren nur zwei – Beigeordnete Sandra Heidner in Vertretung von Landrätin Petra Enders und Volkmar Kölzsch als Mitglied des Thüringer Landesvorstandes – erschienen waren. Menzel hätte indes sich die Teilnahme auch von Bürgermeistern als Zeichen der Wertschätzung der Arbeit der Kleingartenvereine in deren Kommunen gewünscht.