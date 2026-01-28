Dass ein Chefarzt von einem Krankenhaus zu einem anderen wechselt, ist ein alltäglicher Vorgang. Dass der Chefarzt gleich seine ganze Abteilung mitbringt, vom leitenden Oberarzt bis zur Sekretärin, das ist nicht alltäglich. Genau das hat Ronni Veitt getan. Der Internist und Gastroenterologe ist zum Jahresbeginn mit seinem gesamten Team vom Schmalkalder Krankenhaus ans Suhler Klinikum gewechselt.