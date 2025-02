"Ich kann mir jetzt noch gar nicht richtig vorstellen, dass am 31. Mai alles endet, aber so ist das Leben, und das ist auch gut so", sagte er. Bis dahin sei noch viel zu tun. Ackermann werde ab dem 1. März bereits in der Villa von der Heydt - dem Amtssitz des Präsidenten - in Berlin sein. So könne man die letzten drei Monate gemeinsam an den Dingen arbeiten.