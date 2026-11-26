Der SPD-Kreisverband Suhl hat auf seinem Kreisparteitag im Oktober einen neuen Vorstand gewählt. Die Mitglieder wählten Niklas Gromeleit zum Vorsitzenden des Kreisverbands. Er berichtet in einer Mitteilung an die Redaktion über das Ergebnis der Wahlen. Demnach steht ihm Annette Nagel künftig als stellvertretende Vorsitzende zur Seite. Michael Streck übernimmt weiterhin die Funktion des Schatzmeisters. Robert Proske wurde zum Schriftführer gewählt und ist zudem für die Mitgliederbetreuung zuständig. Den Vorstand als Beisitzende ergänzen Michael Popp, Julia Bischoff, Uwe Theisinger, Stefan Lösch und Dietmar Behrendt.