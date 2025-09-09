Wenn man Christiane Meißner begegnet, merkt man sofort: Hier ist jemand, der für seinen Beruf brennt. Sie liebt, was sie tut. Leidenschaft, Wärme und Empathie strahlen von ihr aus – und stecken ihren Gegenüber an. Nach einem dreijährigen Intermezzo als Direktorin am Gymnasium in Zella-Mehlis ist die 46-Jährige zurück am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Schmalkalden. Diesmal nicht als Lehrerin, sondern als Schulleiterin – es ist für sie, wie nach Hause kommen. Ein Gefühl, dass sie sich gewünscht hatte.