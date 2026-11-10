An der Spitze der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Helios-Klinikum Meiningen steht ein Wechsel bevor. Mitte November übernimmt Svetlana Shopova-Mircheva die Leitung der Abteilung. Die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin ist bereits seit mehreren Jahren am Klinikum tätig und bringt umfangreiche Erfahrung in der Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit. Mit der Besetzung aus den eigenen Reihen setzt das Krankenhaus auf Kontinuität.