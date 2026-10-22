Ausfall von Behördenseiten: Rechenzentrum arbeitet an Lösung

Erfurt - Während einige Internetseiten von Thüringer Ministerien und Behörden wieder abrufbar sind, könnte der Ausfall bei anderen noch etwas andauern. Das Landesrechenzentrum arbeite daran, ein entsprechendes Sicherheits-Update zu installieren, werde aber auch noch am Freitag damit beschäftigt sein, sagte eine Sprecherin des Thüringer Digitalministeriums auf Anfrage. Noch nicht wieder online waren am Donnerstag etwa die Internetseite des Thüringer Finanzministeriums, des Justizministeriums und des Landesrechenzentrums.