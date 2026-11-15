Wer im Spätherbst einen Ausflug in die Rhön plant, sollte zuvor nach dem Wetter schauen. Der Wetterbericht und die Vorhersage-App sind nur bedingt zuverlässig, wenn es um ein bestimmtes Ausflugsziel geht – ein lokal begrenztes, kleinräumiges Gebiet. Da kann es auf dem Berg windig und kalt, im direkt angrenzenden Tal hingegen angenehm mild sein. Oder aber auf dem Berg lacht die Sonne, während etwas weiter unten Wolken und Nebel für eine feuchtkalte Suppe sorgen.