Webcam-Schnappschuss: Selfie mit Schneemann am Rennsteig

Wer wissen will, ob am Rennsteig genug Schnee zum Skifahren liegt, muss den Thüringer Höhenweg nicht gleich auf gut Glück erklimmen, sondern kann im Vorab auf eine der vielen Webcams im Internet zurückgreifen. Auch Spaßvögel nutzen die Kameras immer wieder einmal, um verabredete Grüße an Verwandte und Bekannte zu senden. So auch die drei, die nach dem Schneefall am Sonntag am Grenzadler in Oberhof kurzerhand einen Schneemann bauten und auf den Schnappschuss warteten, der der Heimatzeitung zugespielt wurde. Dem Vernehmen nach soll es sich um drei schlaue Füchse aus dem Steinbach-Hallenberger Raum handeln.