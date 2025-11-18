Statt des bislang gewohnten internen Starts des Wümbacher Carnevalsclubs (WCC) in die Karnevalssaison schallte es vergangenen Samstag „Ruetschwänzchen helau“ – und das mit ordentlicher Lautstärke im Pennewitzer Gemeindesaal. Seit etlichen Jahren mangelt es den Wümbacher Karnevalisten an einer passenden Location mit Saal in ihrem Heimatort. Davon lassen sich Präsident Tim Schenk und seine Mitstreiter natürlich nicht die närrische Laune verderben, auch wenn ihre Auftritte außerhalb Wümbachs mit Aufwand verbunden sind. Herzlich aufgenommen werden sie seither in Gehren – und jetzt auch in Pennewitz.