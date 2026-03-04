Passendes Spitzenpersonal für erfolgreich agierende kommunale Unternehmen zu finden, ist nicht immer leicht. Diese Erfahrung hat die Stadt Meiningen bei der Suche nach einem neuen Geschäftsführer für die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) machen müssen. Für das Unternehmen, das seit Anfang 2025 wieder selbstständiger agieren kann, wurde seit letztem Sommer ein neuer Geschäftsführer gesucht. Volker Albrecht als langjähriger Prokurist und Geschäftsführer wollte sich eigentlich zum Jahresende 2025 in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.