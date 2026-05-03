„Das Parkhaus am Ilmenauer Bahnhof und die Kita in Gehren waren meine großen Projekte in Ilmenau“, sagt Frank Steffes. Zweieinhalb Jahre lang war er Leiter des Amtes für Gebäude- und Liegenschaften bei der Stadtverwaltung Ilmenau, baute es nach der Umstrukturierung in der Stadtverwaltung auf. Neue Strukturen zu schaffen sei etwas, das ihm Spaß mache, sagt Steffes, und dass man mit beiden Bauvorhaben im Kostenrahmen blieb mache ihn schon stolz.