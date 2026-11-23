Die Bürger im Verbandsgebiet des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZ) Sonneberg müssen sich ab 2027 auf deutlich höhere Abwassergebühren einstellen.
Preisanstieg in Sonneberg Abwasser wird deutlich teurer
Adam Fox 23.11.2026 - 15:00 Uhr
Für einen Drei-Personen-Haushalt steigen die jährlichen Abwasserkosten laut WAZ um rund 226 Euro. Die Gebühren schießen um knapp 48 Prozent in die Höhe.
Die Bürger im Verbandsgebiet des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZ) Sonneberg müssen sich ab 2027 auf deutlich höhere Abwassergebühren einstellen.