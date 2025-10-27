Seit Anfang September müssen die Nutzer der Alten Ilmenauer Straße in Schmiedefeld mit Verkehrseinschränkungen umgehen, denn hier werden seither die Trinkwasserleitungen erneuert. Insgesamt 600 Meter der alten Leitungen sollen bis Mitte 2026 gegen neue ausgetauscht werden. Der erste von anfangs vier geplanten Bauabschnitten – um die betreffenden Abschnitte nicht ganz so groß ausfallen zu lassen – hat im September begonnen, wobei nun jedoch der Austausch in drei je 200 Meter langen Abschnitten erfolgt, so Silvio Hampel vom Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (Wavi). Dafür macht sich jeweils eine halbseitige Straßensperrung mit Ampelregelung erforderlich.