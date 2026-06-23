In der jüngsten öffentlichen Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes Hildburghausen (WAVH) war zuletzt Marion Seeber, die Kreisseniorenbeauftragte zu Gast. Sie beschäftige sich bereits seit einiger Zeit damit, auf welche Weise Trinkbrunnen in der Öffentlichkeit für Erfrischung sorgen könnten. Sie kenne das Prinzip aus anderen Städten und Ländern und sie fände es gut, dass sich des Themas angesichts der älter werdenden Gesellschaft und im Zuge des Klimawandels mit wärmeren Temperaturen angenommen werde.