Für die Tanzgruppen und Juniorentanzmariechen Jasmin Wagner war das über zweieinhalb Stunden entfernte Rennerod im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz das Ziel der Tänzerinnen und des Trainerteams. Zusammen mit einigen Eltern traten sie am 4. Oktober bereits um 3.50 Uhr die Anreise an. Einige der 15 Jugend-Kinder standen zum ersten Mal auf einer Turnierbühne. Dass die Halle dabei nicht allzugroß ausfiel, half sicherlich, die Aufregung etwas zu minimieren.