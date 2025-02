Der 489. Wasunger Karneval geht in die heiße Phase: Unter dem Motto „Ob jong, ob alt, mie könne’s halt“ feiern derzeit die Narren mit dem Wasunger Carneval Club (WCC) und lassen es richtig krachen. Das zeigte sich bereits am Freitagnachmittag: Hier hatten nämlich die Nachwuchsnarren in der Stadt das Sagen: Abordnungen aus dem Wasunger Kindergarten „Glückskäfer“, den Grundschulen Walldorf und Oepfershausen sowie der Regelschule formierten sich zum Umzug – sogar die Sonne ließ sich dafür blicken. Der Umzug stand dem „Großen“ in nichts nach und führte mit Musik und Tanz, Konfetti und Gesang über die B 19, und weiter über Schöppenwerthstraße, Neutor und Bahnhofsstraße, bejubelt vom am Straßenrand stehenden Publikum, zum Bürgerhaus Paradies. Dort war in dieser Woche mit der Präsentation einer Sonderbriefmarke das im vergangenen Jahr groß gefeierte Jubiläum „500 Jahre Ersterwähnung Wasunger Karneval“ gewürdigt worden.