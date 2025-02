Die genauen Fahrzeiten für das zusätzliche Zugpaar sowie die regulären Verbindungen zur An- und Abreise und die Ticketpreise sind auf der Website der Süd-Thüringen-Bahn abrufbar. Die Fahrplandaten sind auch bereits in der Deutsche Bahn DB Reiseauskunft enthalten. An- und Abreisen zum Karneval am Samstag können von vielen Orten der Region aus auch per Bus erfolgen – weitere Infos und detaillierte Fahrpläne dazu finden sich auf den offiziellen Internetseiten sowie auf den Social-Media-Kanälen: Facebook www.facebook.com/WasungerKarneval; Instagram www.instagram.com/wasungercc/. www.wccev.de ; www.wasungen.de www.sued-thueringen-bahn.de