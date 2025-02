Los geht es in Südthüringens Hochburg des Frohsinns und der guten Laune am heutigen Samstag: Da wird im Bürgerhaus Paradies bei einer Galaveranstaltung mit Bühnenprogramm zur „Paradiesischen Narretei“ eingeladen. Los geht es um 20.11 Uhr – alle Gäste können sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Tanz, Bütten und Musik freuen. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. Weiter geht es am Sonntag, 23. Februar: Dort wird erneut im Bürgerhaus Paradies ab 17.11 Uhr das Bühnenprogramm dem närrischen Publikum dargeboten. Und wer zu den genannten Terminen keine Zeit hat, ist am Donnerstag, 27. Februar, ebenfalls an gleicher Stelle willkommen: Hier wird die „Paradiesische Narretei“ ab 20.11 Uhr erneut dargeboten.