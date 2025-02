Selten wohl fanden bislang so viele Ehrengäste aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft sich aus einem Anlass im Bürgerhaus in Wasungen zusammen. Philatelie trifft Karneval trifft Politik – so könnte man die Festgala zusammenfassend umschreiben. Denn: Das Bundesministerium der Finanzen, vertreten durch Gabriele Kühnberger-Zierbock und Martin Chaudhuri, stellte mit Wasungens Bürgermeister Thomas Kästner die Sonderbriefmarke „500 Jahre Ersterwähnung Wasunger Karneval“ offiziell im Beisein zahlreicher Ehrengäste vor.