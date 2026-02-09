Eine Stadt putzt sich derzeit heraus für ihr größtes Fest – den Karneval. Häuser, Plätze und Vorgärten werden in Wasungen geschmückt und dekoriert. Manches, was dem Betrachter ein Schmunzeln entlockt, hat jedoch einen ernsten Hintergrund. Einer, der seit mehr als 20 Jahren das Schaufenster seines Geschäfts in der Turmgasse auf hintersinnige Art dekoriert, ist Mike Türk, Inhaber eines Malerfachbetriebs und Wasunger Karnevalsprinz des Jahres 2000 (Mike I.). Auf närrische Weise von ihm kritisch hinterfragt und satirisch-ironisch umgesetzt werden sowohl lokale Begebenheiten als auch Fragwürdiges aus Politik und Verwaltung.