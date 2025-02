Karneval feiern die Wasunger schon lange. Die ältesten Akten, die davon erzählen, sind genau ein halbes Jahrtausend alt. Schon lange vor dem 500. Jubiläum waren die Meininger Briefmarkenfreunde auf die Idee gekommen, dies mit einer Sonderbriefmarke zu würdigen und Wasungen weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt zu machen. Zwei Tage lang feierten sie nun in Bürgerhaus „Zum Paradies“ das inzwischen gelungene Vorhaben und boten die neue Briefmarke einschließlich Sonderstempel mit Umschlag an. Eine Rarität ist dies nicht nur für passionierte Briefmarkensammler, sondern für jeden Wasunger, dessen Herz für den Karneval schlägt. So gut wie jeder also. Die Veranstaltungen des Wasunger Carneval Clubs (WCC) – ob Büttenabende oder großer Umzug – sind ein Anziehungspunkt für die gesamte Region. Sowohl die Philatelisten als auch die Karnevalfans sind stolz darauf, dass es nun eine eigene Briefmarke zum Wasunger Karneval gibt. Gleich mehrere Prinzenpaare – bis zu denen von Grundschule und Kindergarten aus Wasungen und Walldorf – wohnten dem Zeremoniell bei – quasi der „Hochadel“ des Werrastädtchens.