Rund 18 Millionen Euro schwer ist der Haushalt der Stadt Wasungen für das Jahr 2026 – der Stadtrat verabschiedete das Zahlenwerk zur jüngsten Sitzung, die im Schloss Sinnershausen im Wasunger Ortsteil Hümpfershausen stattfand. Vorausgesetzt, die Kommunalaufsicht hat keine Einwände und würdigt den Etat in der vorgelegten Form, ist die Verwaltung in Kürze handlungsfähig und kann bestimmte Investitionsvorhaben zur Ausführung bringen.