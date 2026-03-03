Der Mettigel erlebt derzeit ein Comeback. Wer kennt den traditionellen Party-Klassiker aus den 70er und 80ern nicht? Rohes, gewürztes Schweinehackfleisch (Mett) wird zu einem Igel geformt und mit Zwiebelringen oder Salzstangen als Stacheln dekoriert. Man kann das nostalgische Gericht sicher sowohl männlich wie auch weiblich lesen. Im Grimmschen Märchen „Der Hase und der Igel“ hat das Stacheltier jedenfalls beim Wettlauf mit dem Langohr in Verstärkung seiner besseren Hälfte auf jeden Fall die besseren Voraussetzungen.