Zum inzwischen veröffentlichen Entwurf des Regionalplans der regionalen Planungsgemeinschaft Südwestthüringen zu Windkraftvorranggebieten nimmt auch Wasungens Bürgermeister Thomas Kästner Stellung. „Wichtig ist jetzt, Fakten zu sammeln und Sachargumente im offenen Dialog miteinander auszutauschen. Fehlinfos, falsche Behauptungen und Übertreibungen sollten vermieden werden.“ Es gebe Befürworter und Gegner, erkennt das Stadtoberhaupt offen an – jede Seite habe ihre Gründe, dafür oder dagegen zu stehen.