Am kommenden Dienstag, 11. November, um Punkt 11.11 Uhr ist es wieder vielerorts soweit: Die Fünfte Jahreszeit beginnt. In Südthüringens Hochburg des Frohsinns und der guten Laune Wasungen wird an diesem Tag die 490. Saison des Wasunger Carneval Club (WCC) eingeläutet. Die steht diesmal unter dem Motto „One ons läufd gor näesd“. Die Karnevalisten der Stadt sind eingeladen, sich am späten Vormittag am WCC-Vereinshaus, der Narrenburg im Park Schöppenwerth, einzufinden und mitzufeiern.