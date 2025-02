In der geräumigen Backstube der Konditorei Mittelsdorf am Markt 16 in Wasungen ist es ruhig geworden. Die Maschinen, die zum Teigkneten benötigt werden, stehen regungslos. Die Öfen, in denen sonst die frisch zubereiteten Kuchen, Brote oder Brötchen gebacken werden, sind kalt. Ute Mittelsdorf steht an ihrem großen Arbeitstisch. Sie hält einen Spritzbeutel mit einem marmeladenartigen Inhalt in der Hand und drückt die dickflüssige rote Masse behutsam auf die rosafarbenen Creme-Röschen, die eine Erdbeer-Marzipan-Torte krönen. Dass in der Backstube Licht brennt und gearbeitet wird, ist zur Seltenheit geworden. Denn die Konditormeisterin hat unter der Woche geschlossen, nimmt aber auf Wunsch Bestellungen entgegen und backt für die Kundschaft ab und an.