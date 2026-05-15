Ein Abend, der der Information und Aufklärung sowie der Beantwortung von Fragen diente, ein Abend aber auch, der in der Wahrnehmung vieler geprägt war von ablehnenden und fordernden, teils kontrovers ausgetragenen Meinungsäußerungen und emotionalen Redebeiträgen: Im Bürgerhaus Wasungen fand am Mittwoch auf Einladung der Bürgermeister Thomas Kästner (Wasungen), Thomas Kaminiski (Schmalkalden) und Jan Heineck (Schwallungen) eine Einwohnerversammlung statt, um zum Stand der Planung zum Ausbau von Windenergie in Südthüringen zu informieren.