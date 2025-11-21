Die Idee stammt aus den Vorbereitungen zur 1150-Jahrfeier von Wasungen 2024: Schaufenster von leer stehenden Geschäften und Läden in Wasungen sollten wiederbelebt und entsprechend dekoriert werden, um die Stadt von ihrer schönsten Seite zu zeigen. So einige Hausbesitzer folgten damals dem Aufruf. Nun erfährt das Konzept eine Fortsetzung: Im ehemaligen Tabak- und Schnapslädchen in der Unteren Hauptstraße 1, wo zwischenzeitlich die Webfrauen ihr Domizil hatten, entführt seit dieser Woche der Blick ins Schaufenster Besucher in die Zeit des „Wilden Westens“ zurück.