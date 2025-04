Nachwuchs gibt es beim auf dem Schornstein der Zentralwäscherei in Wasungen brütenden Storchenpaar. Zwei oder gar drei kleine Störche waren in den vergangenen Tagen dank der vom BUND Meiningen 2011 installierten Storchencam zu sehen. Wie sich sich die Kleinen nun entwickeln, wird sich in den nächsten Wochen zeigen – man kann gespannt sein. 2009 brüteten zum ersten Mal seit 65 Jahren wieder Weißstörche in Wasungen. Die Horstunterlage hatte die Zentralwäscherei Wasungen GmbH auf einem stillgelegten Schlot aufbringen lassen. Einwohner und Menschen aus ganz Deutschland nehmen seither mit Aufmerksamkeit und Zuneigung am Leben ihrer Störche Anteil. Nach einer längeren reparaturbedingten Pause wird seit März wieder in Echtzeit gesendet. https://schmalkalden-meiningen.bund.net/storchencam/