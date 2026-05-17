Wasungen : Mutige Mitarbeiterinnen verfolgen Ladendieb

Am Freitag gegen 11:30 Uhr betrat ein 27-jähriger Mann den Netto-Markt in Wasungen. Er steckte sich Lebensmittel im Wert von 25,80 Euro ein und verließ den Markt, ohne zu bezahlen. Die dortigen Mitarbeiterinnen bemerkten dies jedoch, riefen die Polizei und verfolgten den flüchtigen Dieb.