Wasungen Mutige Mitarbeiterinnen verfolgen Ladendieb
Redaktion 17.05.2026 - 10:02 Uhr
Ein Mann hat im Nettomarkt in Wasungen einfach Waren eingesteckt. Mutige Mitarbeiterinnen beobachteten das und nahmen die Verfolgung auf. Wie es weiterging.
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Wenig später trafen Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen vor Ort ein und stellten den Dieb mit dem Beutegut fest. Der Langfinger bekam ein Hausverbot für den Markt ausgesprochen und es erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl.