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  6. Mutige Mitarbeiterinnen verfolgen Ladendieb

Wasungen Mutige Mitarbeiterinnen verfolgen Ladendieb

Ein Mann hat im Nettomarkt in Wasungen einfach Waren eingesteckt. Mutige Mitarbeiterinnen beobachteten das und nahmen die Verfolgung auf. Wie es weiterging. 

Wasungen : Mutige Mitarbeiterinnen verfolgen Ladendieb
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 Foto: dpa

Am Freitag gegen 11:30 Uhr betrat ein 27-jähriger Mann den Netto-Markt in Wasungen. Er steckte sich Lebensmittel im Wert von 25,80 Euro ein und verließ den Markt, ohne zu bezahlen. Die dortigen Mitarbeiterinnen bemerkten dies jedoch, riefen die Polizei und verfolgten den flüchtigen Dieb.

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Wenig später trafen Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen vor Ort ein und stellten den Dieb mit dem Beutegut fest. Der Langfinger bekam ein Hausverbot für den Markt ausgesprochen und es erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl.