Haushaltssatzung und -plan 2025 der Stadt Wasungen sind von der Kommunalaufsicht des Landkreises für gut befunden und gewürdigt worden. Die Nachricht erreichte Bürgermeister Thomas Kästner kurz vor den Weihnachtsfeiertagen – bekanntlich musste der Stadtrat das Zahlenwerk im Dezember erneut beschließen (wir berichteten). Der im Juni vom Gremium abgesegnete Etat 2025 war von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt worden – bei einigen der darin aufgeführten geplanten Einnahmen konnte nicht ausreichend nachgewiesen werden, dass diese tatsächlich eingenommen werden.