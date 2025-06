Jetzt ist wieder alles an den Glocken im Turm der Wasunger Trinitatis-Kirche, wie es sein sollte: In dieser Woche wechselten nämlich Spezialisten der Fachfirma Turmuhren & Glocken Willing aus Ohrdruf Joch und Läuterad der mittleren Glocke aus – beides war so sehr verschlissen, dass sich eine Aufarbeitung nicht lohnte.