Noch hat die Stadt Wasungen keinen beschlossenen und von der Rechtsaufsicht des Landkreises gewürdigten Haushalt für das Jahr 2026– den Etat werde man zeitnah intensiv diskutieren und das Zahlenwerk in Kürze beschließen, erläuterte Bürgermeister Thomas Kästner zur jüngsten Stadtratssitzung. Nichtsdestotrotz will man am Bauprogramm im Innenstadtbereich festhalten und Teilbereiche des dortigen Sanierungsgebietes weiter modernisieren und aufwerten.