Beliebt bei Meister Adebar ist der sich auf dem stillgelegten Schornstein der Zentralwäscherei in Wasungen befindliche Horst nach wie vor – seit einigen Tagen schon ist ein Storchenpaar aus dem Winterquartier in Afrika zurückgekehrt und hat ihr neues Zuhause bezogen. Erst einmal nun ist Frühjahrsputz angesagt: Das Nest muss ausgebessert und ausgebaut werden. Aber es wird hoffentlich nicht lange dauern, bis die Brutzeit beginnt und die werdenden Eltern emsig sich um den Nachwuchs sorgen müssen. Denn: Bald nach der Paarung legt das Weibchen drei bis fünf Eier, aus denen nach rund 30 Tagen die blinden und fast nackten Jungvögel schlüpfen. Während einer der Altvögel ständig am Nest Wache hält und die Kleinen vor Regen, Kälte oder Hitze schützt, sorgt der andere für Nahrung. Aber: Eine herrliche Aussicht über die Stadt und das Werratal haben sie inklusive