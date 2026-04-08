Nein, zufrieden blickt Thomas Kästner nicht, wenn er die kommunale Entwicklung im vergangenen Jahr noch einmal Revue passieren lässt. „Viele unserer Ziele konnten wir aufgrund der Rahmenbedingungen des Haushaltes nicht umsetzen.“ So musste beispielsweise der Haushaltsplan nach der Verabschiedung im Juni ein zweites Mal im Dezember beschlossen werden, weil die Kommunalaufsicht das Zahlenwerk in der ersten Form nicht genehmigt hatte. Hieß im Klartext, dass etwa Fördermittel nicht abgerufen werden konnten – Grundvoraussetzung dafür ist nämlich ein rechtsaufsichtlich gewürdigter Haushalt.