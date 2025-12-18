“Eine Spende für die Ente, denn wir lassen Sie nicht im Regen stehen …“ – so heißt es seit einigen Wochen im Kassenbereich des Edeka-Marktes im Ilmenauer Wohngebiet „Am Stollen“. Dort steht eine Kiste mit einer wundervollen blauen Ente mit Schirm und Sandsäcken. Und wem dort nach dem Einkauf das Kleingeld zu viel wird in der Geldbörse – kein Problem: Ab damit in die Ente! Der Wasserwehr-Verein Ilmenau e. V. freut sich über jede noch so kleine Zuwendung. Aber der Reihe nach…