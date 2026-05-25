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  4. 40-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Wasserwacht im Einsatz 40-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Zwei Männer schwimmen an einem Badesee, plötzlich verlieren sie sich aus den Augen. Einer der beiden stirbt wenig später. Was vorgefallen ist.

Wasserwacht im Einsatz: 40-Jähriger stirbt bei Badeunfall
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Ein Taucher der Wasserwacht konnte den 40-Jährigen zwar im Badesee finden, der Mann starb aber noch vor Ort. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Kahl am Main (dpa/lby) - Bei einem Badeunfall im Kahler See ist ein 40-Jähriger in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einem Bekannten im Wasser. Kurz darauf hätten sich beide bei einer Badeplattform aus den Augen verloren. Der Begleiter alarmierte laut Polizei sofort die Wasserwacht vor Ort. Ein Taucher habe den 40-Jährigen zwar in vier Meter Tiefe entdeckt, doch der Mann sei noch vor Ort gestorben. 

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Die Kriminalpolizei ermittelt noch zu den genauen Umständen.