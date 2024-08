Dass das Wasser momentan ohne finanziellen Ausgleich für ländliche Gemeinden wie Nordhalben weggegeben wird, widerspreche der von der Staatsregierung stets zugesagten Stärkung des ländlichen Raums.

"Wasser ist ein Allgemeingut"

Die Kommunen der Interessengemeinschaft - dazu gehören auch beispielsweise Gemeinden aus Oberbayern, die Trinkwasser für München bereitstellen - haben sich mit ihrem Anliegen bereits an die Staatsregierung gewandt. Zum Anliegen der Interessengemeinschaft hieß es aus dem Umweltministerium: Wasser sei ein Allgemeingut. Für die Verteilung von Wasser gelte das Solidarprinzip. "Es gibt keine rechtlichen Grundlagen für einen pauschalen Ausgleich oder eine Entschädigung an eine Kommune, in deren Gemeindegebiet ein Wasserschutzgebiet liegt."

Mit der Qualität des Rohwassers aus der Talsperre zeigt sich Verbandschef Rauh zufrieden. Anders als in anderen Talsperren im Bundesgebiet gebe es keinerlei Probleme: "Wir haben ja den Vergleich zu ähnlichen Konstellationen im ganzen Bundesgebiet. Dort schlägt der Klimawandel schon stärker durch, zum Beispiel durch Algenbildung."

Talsperre hat auch in trockenen Sommern genug Wasser

Und auch in extrem trockenen Sommern wie zum Beispiel in den Jahren 2018 und 2019 habe man stets genügend Wasser gehabt. Ein normales Wintervierteljahr reiche aus, um die Kapazitäten wieder aufzufüllen. "Selbst trockene Doppeljahre machen der Talsperre nichts aus." Eine Talsperre sei in dieser Hinsicht absolut sinnvoll und habe sich bewährt.

Dennoch - um die Anlage zukunftsfähig zu halten, habe man jetzt schon Überlegungen gestartet und berate sich mit Experten aus der Wissenschaft. "Wenn wir jetzt Entscheidungen treffen zum Leitungsbau, zur Anlagentechnik, dann muss das in den kommenden Jahrzehnten funktionieren. Das ist unsere Herausforderung, deshalb müssen alle Maßnahmen gut überlegt sein."

Neben der Talsperre Mauthaus - auch bekannt als Ködeltalsperre - im Landkreis Kronach gibt es noch im Bayerischen Wald die Talsperre Frauenau zur Trinkwassergewinnung.