Wasserversorgung Thüringens Talsperren kommen in die Kur

Erfurt (dpa/th) - Thüringen steckt hohe Millionenbeträge in die Sanierung seiner Talsperren und Hochwasserschutzanlagen. Der überwiegende Teil der Stauanlagen sei in den Jahren zwischen 1950 und 1980 entstanden - nun ständen Instandsetzungs- und Modernisierungsprojekte an, erklärte Umweltminister Tilo Kummer (BSW) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. In den nächsten zehn Jahren seien vor allem wegen einiger Großprojekte jährliche Investitionen von etwa 40 bis 60 Millionen Euro vorgesehen. "Es ist eine Mammut-Aufgabe, die vielen Talsperren Thüringens in Schuss zu halten", sagte der Minister.