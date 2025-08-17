Wasserversorgung Minister: Neues Finanzierungsmodell für Talsperre Weida

Erfurt (dpa/th) - Rund 30 Millionen Euro sollen nach Angaben von Umweltminister Tilo Kummer (BSW) bis Ende kommenden Jahres in die Sanierung der Talsperre Weida im Kreis Greiz fließen. Etwa die Hälfte davon sei für das Jahr 2026. Die Arbeiten seien dringlich, Vorleistungen mit dem schrittweisen Ablassen des Wassers würden seit vergangenem Herbst erbracht. "Es gibt massive Mängel an der Stauanlage", sagte Kummer. Die Talsperre, die früher auch der Trinkwasserversorgung diente, ist dem Hochwasserschutz vorbehalten. Sie war vor fast 70 Jahren in Betrieb gegangen.