Thüringen steckt hohe Millionenbeträge in die Sanierung seiner Talsperren und Hochwasserschutzanlagen. Der überwiegende Teil der Stauanlagen sei in den Jahren zwischen 1950 und 1980 entstanden – nun ständen Instandsetzungs- und Modernisierungsprojekte an, erklärte Umweltminister Tilo Kummer (BSW) auf Anfrage in Erfurt. In den kommenden zehn Jahren seien vor allem wegen einiger Großprojekte jährliche Investitionen von etwa 40 bis 60 Millionen Euro vorgesehen. „Es ist eine Mammut-Aufgabe, die vielen Talsperren Thüringens in Schuss zu halten“, sagte der Minister, der in Hildburghausen lebt und schon einmal für die Linke im Landtag saß.