Wasserversorgung: Mehr Talsperren für Trinkwasser anzapfen?

Erfurt (dpa/th) - Um die Versorgung mit Trinkwasser auch künftig sicherzustellen, hält Umweltminister Tilo Kummer (Thüringen.Gerecht) auch die Nutzung von Talsperren, die bisher nicht dafür vorgesehen sind, für denkbar. Das sagte er bei der Vorstellung eines neuen Programms in Erfurt, mit dem bis 2033 Wasser als wichtige Ressource in Thüringen geschützt werden soll. Das Programm soll nach Austausch mit Verbänden ab 2028 greifen. Etwa 43 Prozent des Thüringer Trinkwassers stammt laut Umweltministerium aus Talsperren.