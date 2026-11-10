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Wasserversorgung Mehr Talsperren für Trinkwasser anzapfen?

Dürreperioden und höhere Temperaturen machen sich beim Wasserhaushalt in Thüringen bemerkbar. Wie die Versorgung zukunftssicher gemacht werden soll.

Wasserversorgung: Mehr Talsperren für Trinkwasser anzapfen?
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Perspektivisch könnten auch Talsperren für die Trinkwasserversorgung angezapft werden müssen, die bisher nicht Teil davon sind. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Um die Versorgung mit Trinkwasser auch künftig sicherzustellen, hält Umweltminister Tilo Kummer (Thüringen.Gerecht) auch die Nutzung von Talsperren, die bisher nicht dafür vorgesehen sind, für denkbar. Das sagte er bei der Vorstellung eines neuen Programms in Erfurt, mit dem bis 2033 Wasser als wichtige Ressource in Thüringen geschützt werden soll. Das Programm soll nach Austausch mit Verbänden ab 2028 greifen. Etwa 43 Prozent des Thüringer Trinkwassers stammt laut Umweltministerium aus Talsperren.

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Derweil bilde sich in einem guten Drittel der Fläche Thüringens inzwischen eine Trockenregion aus, erklärte Kummer. Betroffen seien vor allem Ostthüringen und Bereiche des Thüringer Beckens.

"Wir müssen uns als Land gut auf sinkende Grundwasserstände und zurückgehende Zuflüsse zu den Trinkwassertalsperren vorbereiten", so Kummer. Es gehe darum, jetzt und in Zukunft genügend Trinkwasser, aber auch genügend Wasser für Landwirtschaft und Industrie zu haben.

Das sind die Programmpunkte

Als Maßnahmen sieht das Programm etwa bei der Steuerung von Talsperren vor. Höhere Füllstände sollen in niederschlagsreicheren Zeiten Trockenphasen ausgleichen. Einzugsgebiete von Talsperren sollen wieder bewaldet werden, etwa um Böden zu stabilisieren. Entlang von Bächen und Flüssen sollen Gehölzstreifen die Gewässer beschatten und so abkühlen. Möglichkeiten zur wasserschonenden Landwirtschaft sollen getestet werden.

Mit zusätzlichen Tiefbrunnen soll Grundwasser besser erschlossen und Anlagen zur Wasseraufbereitung und zur -speicherung erweitert werden. Auch Förderungen für neue Anschlüsse für die Fernwasserversorgung sind Teil des geplanten Programms. 

Von etwa 250 Millionen Euro Kosten geht Kummer allein für die Maßnahmen zur Ertüchtigung und Instandhaltung von Talsperren aus. Dazu kommen unter anderem etwa 150 Millionen Euro an Investitionen für Anpassungen der kommunalen Wasserversorgung. Die Hoffnung sei, dass Thüringen zur Finanzierung unter anderem 85 Millionen Euro an EU-Fördermitteln erhalten könne.