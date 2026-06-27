Der Wasserturm in Plaue ist abgerissen. Geschehen ist das an diesem Mittwoch. Es war ein Schritt, über den schon eine ganze Weile spekuliert wurde. Denn nachdem die Deutsche Bahn AG, der der Turm gehört, nach einer Ausschreibung im Herbst vergangenen Jahres keinen Käufer für das denkmalgeschützte Objekt gefunden hatte, blieb scheinbar keine andere Option. Der Turm war schließlich in einem sehr schlechten Zustand. Teile des Objektes waren immer mal wieder heruntergefallen; außerdem musste die Kommune regelmäßig den Zugang zum unter dem Turm liegenden Bunker beziehungsweise Keller wieder verschließen, weil Unbefugte eingestiegen waren.