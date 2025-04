Wassertourismus: Paddeln als Tourismusfaktor – Infrastruktur wird ausgebaut

Die Kanufahrer seien für die Tourismus-Unternehmen in den jeweiligen Regionen ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor geworden, so die Einschätzung aus der Tourismusgesellschaft. Einzelne Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten hätten sich inzwischen auf Kanu-Touristen spezialisiert, etwa indem sie Räume zum Trocknen der Ausrüstung vorhalten, mit Bootsverleihen kooperieren oder Frühstückszeiten für Frühstarter anbieten. "Zudem ist Kanu-Tourismus eng mit Camping verbunden, was sich in Thüringen sehr gut ergänzt", so die Sprecherin.