Regensburg (dpa/lby) - Zum dritten Mal in Folge haben die sechs Bayernhafen-Standorte im Jahresvergleich weniger Güter umgeschlagen. 2024 seien in den Häfen in Aschaffenburg, Roth, Regensburg, Passau, Nürnberg und Bamberg rund 8,17 Millionen Tonnen Güter verladen worden, teilte das Unternehmen mit. Das seien 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr.