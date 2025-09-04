Wasserstofffahrzeuge: SPD-Kritik an Aiwangers Wasserstoff-Millionen

Das Wirtschaftsministerium gibt in den Antworten auf von Brunns Anfragen dem Bund die Schuld. "Vor allem aufgrund der Aussetzung von Förderprogrammen des Bundes im Zuge der Kürzungen des Klima- und Transformationsfonds im Bundeshaushalt 2024 hat die damalige Bundesregierung der Wirtschaft das Vertrauen in den Hochlauf der Wassermobilität entzogen", heißt es dort. Das Ministerium beklagt "einen fehlenden kohärenten Förderrahmen des Bundes". Argumentiert wird, es brauche beide Technologien - Elektro und Wasserstoff -, um die ehrgeizigen Klimaschutzziele im Verkehr zu erreichen. Weil die Batterietechnologie bereits deutlich weiter verbreitet sei, seien die Fahrzeuge dadurch günstiger. "Insofern ist der Bedarf von Fördermitteln im Wasserstoffsektor größer."