Wasserstofffahrzeuge: SPD-Kritik an Aiwangers Wasserstoff-Millionen

München (dpa/lby) - Aus der Landtags-SPD kommt scharfe Kritik an der inzwischen jahrelangen und millionenschweren Wasserstoff-Förderung von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Der SPD-Abgeordnete Florian von Brunn wirft Aiwanger letztlich eine Vergeudung von Steuergeldern vor. Dabei beruft er sich auf Zahlen des Ministeriums, die zeigten, dass der Trend völlig eindeutig zu elektrobetriebenen Fahrzeugen gehe. In diesem Jahr wurden demnach nur wenige Dutzend Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb zugelassen - bundesweit. Das Wirtschaftsministerium beklagt im Gegenzug, es fehle schlicht an einer ausreichenden Wasserstoff-Förderung des Bundes.