Wasserstände Elbe weiter mit niedrigem Wasserstand

Dresden (dpa/sn) - Keine Besserung in Sicht: Die Elbe führt in Sachsen weiterhin wenig Wasser. In Dresden lag der Pegelstand am frühen Nachmittag bei 56 Zentimetern, wie aus den Daten des Landeshochwasserzentrums hervorgeht. Das ist knapp ein Meter unter dem Durchschnitt.